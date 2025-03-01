Топ-менеджер Neuralink Зилис заявила, что родила еще одного сына Илону Маску

17:05 2025-03-01
Топ-менеджер Neuralink Зилис заявила, что родила еще одного сына Илону Маску

Их первые дети, близнецы Азур и Страйдер, родились в 2021 году. Потом у пары появилась дочь Аркадия, ее пол долгое время не раскрывался.

Топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис заявила о рождении четвертого ребенка от американского бизнесмена Илона Маска.

Публикацию о своих детях женщина разместила в соцсети X.

"Мы обсудили это с Илоном и решили, что лучше просто рассказать о нашем невероятном и замечательном сыне Селдоне Ликурге", - рассказала она.

По словам Зилис, у новорожденного золотое сердце. Сколько ему лет, женщина не уточнила.

Зилис таким образом стала матерью четырех детей Илона Маска. Двое первых из них появились, когда девушка искала донора ЭКО.

Женщина родила двойню одновременно с суррогатной матерью, родившей в 2021 году ребенка Маска от его девушки, певицы Граймс. Всего у Маска есть официально известных 14 детей. С одним из них он порвал отношения после того, как тот сменил пол.

Илон Маск в свет с Шивон Зилис впервые вышел 22 января 2025 года. Пара официально нежената. 

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