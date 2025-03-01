Причастные к гибели телеведущего Влада Листьева ответят за свое преступление

Независимо от срока давности, причастные к убийству в 1995 году в Москве тележурналиста Владислава Листьева могут понести наказание.

"Необходимость либо допустимость применения срока давности зависит от суда, а также от правоохранительных органов. С учетом большой значимости дела не только заказчик, но, на мой взгляд, и ряд других лиц могут понести ответственность, так как в данном случае срок давности может и не быть применен", - рассказал Юрий Скуратов, возглавлявший российскую Генпрокуратуру с 1995 по 2000 годы.

Известного тележурналиста, первого гендиректора ОАО "ОРТ" Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде его дома в центре Москвы.

В момент, когда журналист шел по лестнице, двое преступников выстрелили в него из пистолета и пистолета-пулемета. Листьев от ранения в голову скончался на месте. Это преступление было одним из самых громких в 1990-е годы.

Уголовное дело по факту убийства Листьева несколько раз возобновлялось. Срок давности по этому делу истек 1 марта 2010 года.

В октябре 2010 года вместе с тем появились новые данные: осужденный за убийство Галины Старовойтовой рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок", которых заказал Борис Березовский, являвшийся тогда членом совета директоров ОРТ.