Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился

17:43 2025-03-01
Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился

В Сеть вышел первый тизер «Шрека 5», в котором авторы решили изменить знакомую всем графику на новую.

В социальных сетях бурно обсуждается лицо любимого еще с начала нулевых мультперсонажа.

Они считают, что сильные изменения Шрека из одноименного мульфильма могут быть связаны с применением ботокса, гиалоурановой кислоты, филлеров, а также удалением комков Биша и иными вмешательствами.

Пользователи пишут, что, вероятно, Шрек перед премьерой сходил в бьюти-салон, где получил комплекс процедур.

Мультипликаторы наверняка не думали о том, почему лицо огра так изменилось. Поклонники франшизы, ждавшие продолжения мультфильма несколько лет, наверняка хотят дать этому логичное объяснение.

Тизер мультфильма «Шрек 5» вышел 28 февраля. Выход картины состоится 23 декабря 2026 года. В ней появится новый персонаж – повзрослевшая дочь Шрека и Фионы.

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