Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов

О запуске первой в мире линии покраски байков с нулевым углеродным следом объявила Yamaha Motor.

Новая линия CN1 открылась 20 февраля 2025 года на японском заводе в Ивата, она на всех этапах производства полностью использует электричество. В том числе и на предварительной обработке, покраске и сушке.

Это позволит заметно снизить выбросы углекислого газа, возникавшие до этого из-за использования ископаемых источников энергии, отмечает пресс-служба компании.

В отличие от использующих топливо для нагрева и сушки краски традиционных линий новая сочетает в себе инновационные технологии и материалы. Это позволяет применять работающие при низких температурах краски.

Yamaha также рассчитывает, что внедрение CN1 ускорит процессы производства, улучшит условия труда, а также расширит возможности для массового производства с высокой вариативностью.