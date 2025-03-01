Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов

19:02 2025-03-01
Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов

Человекоподобное устройство способно выполнять также несложные задачи по сортировке и переноске грузов.

Специализирующаяся на разработке роботизированных систем компания Apptronik и известный производитель электроники Jabil из США объявили о запуске совместного проекта. 

Человекоподобные роботы Apptronik Apollo в рамках сотрудничества будут тестироваться в реальных производственных условиях завода Jabil.

Рост робота Apollo - 173 см, вес 73 кг. Он может без подзарядки работать до четырёх часов: поднимать-перемещать грузы весом до 25 кг.

Роботы задействованы на выполнении рутинных задач - таких, как сортировка, упаковка, перемещение предметов, сборка.

Если испытания будут успешными, Jabil намерен наладить на своих предприятиях серийное производство роботов Apollо.

Это может привести к открытию производственной линии, на которой роботы будут собирать других роботов. Apptronik планирует начать массовое производство коммерческой версии Apollo в 2026-м году.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
18:40

Инга Райтова

В китайском городе Тунцзян таксистов будут учить русскому языку для удобства туристов Обучение более чем для 500 местных таксистов организовали власти китайского города Тунцзян, в программу включены и правила безопасного вождения.
Инга Райтова
18:12

Инга Райтова

В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков
В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков Остатки стойбища старателей, которому более 3 тысяч лет, археологи обнаружили в провинции Красное море.
admin
17:54
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время Минцифры заявило, что сеть дорожных камер требует доработки и финансирования. Тестирование системы перенесли минимум на конец июня, а полноценный запуск — на октябрь 2026 года.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов
Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов Это не только положительно отразится на экологии, но и позволит создавать более уникальные и качественные цвета для байков.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился
Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился В Сеть вышел первый тизер «Шрека 5», в котором авторы решили изменить знакомую всем графику на новую.
Новости СМИ2