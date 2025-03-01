Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов

Специализирующаяся на разработке роботизированных систем компания Apptronik и известный производитель электроники Jabil из США объявили о запуске совместного проекта.

Человекоподобные роботы Apptronik Apollo в рамках сотрудничества будут тестироваться в реальных производственных условиях завода Jabil.

Рост робота Apollo - 173 см, вес 73 кг. Он может без подзарядки работать до четырёх часов: поднимать-перемещать грузы весом до 25 кг.

Роботы задействованы на выполнении рутинных задач - таких, как сортировка, упаковка, перемещение предметов, сборка.

Если испытания будут успешными, Jabil намерен наладить на своих предприятиях серийное производство роботов Apollо.

Это может привести к открытию производственной линии, на которой роботы будут собирать других роботов. Apptronik планирует начать массовое производство коммерческой версии Apollo в 2026-м году.