На Земле обнаружили неизвестную дыру, у которой нету дна

Эту голубую дыру под названием Таам Джа ученые объявили в 2023 году второй по величине в мире. Исследователи определили это, базируясь на данных ультразвукового исследования.

Дыра настолько глубокая, что издаваемый в воде звук не может отразиться от дна.

Эхо высокочастотных акустических волн Таам Джа поглощает до того, как они достигают глубины свыше 274 метров. Ученые назвали причиной такого явления наличие пикноклинов: это резкие границы, образованные водой разной плотности, рассеивающие акустические сигналы.

Мексиканские исследователи спустили кабель вниз дыры и выяснилось, что 500 метров кабеля были использованы, а устройство при этом даже не достигло морского дна.

Ученые не теряют надежды и намерены проводить исследования дальше - пока те не достигнут дна.