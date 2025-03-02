На Земле обнаружили неизвестную дыру, у которой нету дна

15:17 2025-03-02
На Земле обнаружили неизвестную дыру, у которой нету дна

Она находится в бухте на полуострове Юкатан, расположенном в Мексиканском заливе.

Эту голубую дыру под названием Таам Джа ученые объявили в 2023 году второй по величине в мире. Исследователи определили это, базируясь на данных ультразвукового исследования.

Дыра настолько глубокая, что издаваемый в воде звук не может отразиться от дна.

Эхо высокочастотных акустических волн Таам Джа поглощает до того, как они достигают глубины свыше 274 метров. Ученые назвали причиной такого явления наличие пикноклинов: это резкие границы, образованные водой разной плотности, рассеивающие акустические сигналы.

Мексиканские исследователи спустили кабель вниз дыры и выяснилось, что 500 метров кабеля были использованы, а устройство при этом даже не достигло морского дна.

Ученые не теряют надежды и намерены проводить исследования дальше - пока те не достигнут дна.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:04

Инга Райтова

В Подмосковье женщина продала новорожденного ребенка за сто долларов и сапоги
В Подмосковье женщина продала новорожденного ребенка за сто долларов и сапоги Схему продажи младенца при помощи акушера раскрыли в городе Щелково Московской области.
Инга Райтова
18:52

Инга Райтова

Ученые установили, в каком возрасте ускоряется старение
Ученые установили, в каком возрасте ускоряется старение Такой процесс долгое время считался постепенным, но последние исследования это опровергли.
Инга Райтова
18:39

Инга Райтова

Между Беларусью и Россией отменили роуминг
Между Беларусью и Россией отменили роуминг Абоненты в обеих странах смогут на одинаковых условиях пользоваться мобильной связью. Это касается звонков, СМС и мобильного интернета.
Инга Райтова
18:28

Инга Райтова

В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал Его не проводили в Бразилии с 2020-го года, национальный праздник оказался на паузе из-за пандемии коронавируса.
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

Илон Маск предупредил, что к 2030-му году нейросети станут умнее людей
Илон Маск предупредил, что к 2030-му году нейросети станут умнее людей Миллиардер заявил, что может появиться опасность, когда ИИ решит, что ему нужно уничтожить мир.
Инга Райтова
18:01

Инга Райтова

Скандальные джинсы гроссмейстера Карлсена проданы 36 тысяч долларов
Скандальные джинсы гроссмейстера Карлсена проданы 36 тысяч долларов Норвежский шахматист из-за них был изгнан с одного из турниров ЧМ в Нью-Йорке.
Новости СМИ2