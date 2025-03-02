Для российских властей закупают автомобили Hongqi из Китая

Прямые закупки новейших Hongqi из Китая начали российские власти. В интернет выложено фото обновлённого седана Hongqi H9 с номерами правительственной серии.

Автомобиль, согласно открытым данным, принадлежит российскому МИДу, он произведён в 2024 году и оснащён 3,0-литровым двигателем V6.

Официальное представительство Hongqi еще не подтверждает поставки этих моделей, потому что в РФ официально продаются лишь дорестайлинговые версии H9 с четырёхцилиндровыми двигателями, уточняют СМИ.

Обновлённые Hongqi H9 в России впервые были замечены неделю назад - в ходе показательных заездов на автодроме Федеральной службы охраны.

В представительстве марки журналистам заявили, что официальных поставок модернизированного седана в РФ не планируется, что указывает на прямой ввоз этих автомобилей.

Находящийся на балансе МИД седан оснащён бензиновым 3,0-литровым двигателем V6, но в документах указана мощность 326 лошадиных сил (в китайской спецификации такой двигатель развивает 337 лошадиных сил).

Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач - предполагается, что и системой полного привода с муфтой, подключённой к передним колёсам.