Жители США, разочаровавшиеся в своей стране, составили список стран, куда хотят эмигрировать

Пока тысячи людей в мире мечтают о грин-карте, сами американцы, как показал недавний опрос, в перспективе ближайших пяти лет не прочь покинуть родную страну.

В целом такое желание выказали 17 процентов жителей США, при этом сильнее других релоцироваться хотят граждане от 20 до 30 лет.

Втоп-10 стран, куда они хотели бы эмигрировать, вошли Канада, Италия, Англия, Австралия, Ирландия, Франция, Швейцария, Коста-Рика, Шотландия, Германия.

Среди плюсов потенциальной будущей родины они называют высокое качество здравоохранения и его доступность, оптимальный баланс между работой и личной жизнью, природу, множество возможностей для развлечений и исследований, культуру, вкусную еду и так далее.

Кроме того, 69 процентов опрошенных признались, что обеспокоены тем направлением, в котором движутся США. Они заявили, что американское общество стало токсичным, потому и собираются бежать от него подальше.