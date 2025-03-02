Жители США, разочаровавшиеся в своей стране, составили список стран, куда хотят эмигрировать

16:09 2025-03-02
Жители США, разочаровавшиеся в своей стране, составили список стран, куда хотят эмигрировать

Оказалось, что немалая часть граждан готова променять американскую мечту на другую.

Пока тысячи людей в мире мечтают о грин-карте, сами американцы, как показал недавний опрос, в перспективе ближайших пяти лет не прочь покинуть родную страну.

В целом такое желание выказали 17 процентов жителей США, при этом сильнее других релоцироваться хотят граждане от 20 до 30 лет. 

Втоп-10 стран, куда они хотели бы эмигрировать, вошли Канада, Италия, Англия, Австралия, Ирландия, Франция, Швейцария, Коста-Рика, Шотландия, Германия.

Среди плюсов потенциальной будущей родины они называют высокое качество здравоохранения и его доступность, оптимальный баланс между работой и личной жизнью, природу, множество возможностей для развлечений и исследований, культуру, вкусную еду и так далее.

Кроме того, 69 процентов опрошенных признались, что обеспокоены тем направлением, в котором движутся США. Они заявили, что американское общество стало токсичным, потому и собираются бежать от него подальше.

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