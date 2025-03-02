Илон Макс заявил, что современные нейросети «обучаются с сильным идеологическим уклоном», и особенно - в сторону либерализма, хотя должны быть политически нейтральными.

По его словам, запрограммированные подобным образом модели ИИ могут манипулировать общественным дискурсом, а также подавлять инакомыслие.

Миллиардер сравнил их с влиянием авторитарного режима. Маск уверен, что важно избегать «политического перекоса» у ИИ, так как это может привести к будущему, где «несогласных» будут автоматически отфильтровывать, а сама система будет искажать факты и манипулировать людьми, даже «не осознавая» этого.

«Проблема заключается в том, что сверхмощный искусственный интеллект может решить, что единственный надежный способ остановить гендерную дисфорию значит это убить всех людей», - отметил он.