В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал

Легендарный карнавал начался в Рио-де-Жанейро в последний день февраля. Костюмированные шествия проходят во всех городах Бразилии, но самые массовые - в столице страны.

Здесь собрались сотни тысяч танцоров самбо из всех стран мира.

Главным событием карнавала по традиции стал парад школ самбы. Каждую представляли около тысячи участников, жюри выбирает лучшую пару.

Предыдущий карнавал состоялся в 2020-м году, а в 2021-м из-за пандемии COVID-19 он был отменен.

Мероприятие связано с католической традицией и традиционно проводится за 40 дней до Пасхи, таким образом знаменуя начало Великого поста. В нынешнем году он продлится несколько дней и завершится 8 марта.