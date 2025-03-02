Между Беларусью и Россией отменили роуминг

Новый тариф предусматривает по 150 бесплатных минут на входящие звонки и исходящие вызовы, а также 5 ГБ интернет-трафика.

К слову, эти минуты и гигабайты доступны лишь в рамках действующего тарифного плана абонента. Если у пользователя имеются бесплатные минуты для звонков в другие сети, тогда 150 из них можно использовать для исходящих вызовов в роуминге.

Когда бесплатные минуты закончатся, исходящие звонки будут тарифицированы по ставке от 22 до 27 белорусских копеек за минуту (цена зависит от оператора).

Входящие звонки сверх лимита будут стоить 11 копеек за минуту. А каждый дополнительный гигабайт интернет-трафика будет стоить 4 белорусских рубля.

Как подключить роуминг? Уточняется, что операторы связи автоматически будут информировать абонентов при пересечении границы Союзного государства о возможности подключения комфортного тарифа.

Но, отметил министр связи и информатизации Константин Шульган, нельзя забывать, что льготные минуты и интернет будут предоставляться только в рамках текущего тарифного плана. Если же у абонента нету в тарифе бесплатных минут, в роуминге их тоже не будет.