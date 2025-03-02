Ученые установили, в каком возрасте ускоряется старение

Международная группа ученых доказала: в жизни есть два возрастных рубежа, при которых организм претерпевает резкие молекулярные изменения.
Как выяснилось, первый скачок происходит примерно в 44 года, а второй в 60 лет. данные периоды сопровождаются глобальными изменениями состава белков, липидов, РНК, микробиома.
Исследование базируется на анализе данных 108 добровольцев, ученые за ними наблюдали несколько лет.
И установили, что в 44 года происходят существенные изменения в метаболизме липидов, кофеина и алкоголя. Кроме того, - повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе кожи и мышц.
В 60 лет перестройка затрагивает углеводный обмен, почки, иммунную систему и продолжают усиливать риски сердечных патологий.
Подобные изменения наблюдаются и у мужчин, и у женщин, что исключает влияние исключительно менопаузы.
Дальнейшие исследования позволят глубже понять механизмы таких резких скачков в процессе старения.
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