В Подмосковье женщина продала новорожденного ребенка за сто долларов и сапоги

Гражданка одной из стран Центральной Азии, по данным полиции, договорилась о продаже новорожденного ребенка с беременной девушкой.

Акушер-гинеколог с 25-летним стажем из медцентра Щелково предложила беременной родить по паспортным данным покупательницы. Та в результате приняла медпрепарат, спровоцировавший преждевременные роды.

Акушер от желавших забрать младенца получила 150 тысяч российских рублей (более 1,6 тысячи доллара). Роженице заплатили 10 тысяч российских рублей (немногим более ста долларов) и отдали женские сапоги.

Все четверо задержаны. По словам иностранки, с беременной они впервые встретились 28 января, о продаже договаривались через знакомого. А с акушеркой была договоренность, что ребенку поменяют данные.

По их словам, это был шанс стать приемными родителями.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, роженице 30 лет, мальчика она родила в перинатальном центре 13 февраля и после выписки передала покупателям.

Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Суду предстоит рассмотреть вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Новорожденный сейчас находится в детской больнице.