Актриса Софи Лорен и продюсер Карло Понти прожили полвека вместе, хотя их любовь возмущала Италию

09:19 2025-03-03
Актриса Софи Лорен и продюсер Карло Понти прожили полвека вместе, хотя их любовь возмущала Италию

Под руководством будущего мужа юная Софи научилась крaситься, кaчать бeдрами, читaть клаccику и вообще вeсти сeбя в oбществе.

Отношения начинающей актрисы и опытного кинопродюсера всегда была в фокусе внимания общественности. 

Первое, что сказал своей будущей жене, музе и звезде мирового кино известный к тому моменту продюсер, - то, что ей надо похудеть. А еще - укоротить нос.

Но девушка отказалась, заявив, что она себе нравится и ничего менять в себе не станет.

Понти после этих слов бесконечно ее зауважал. Продюсер привык, что девушки готовы на все, лишь бы стать знаменитыми. Однако и отказаться от мысли сделать из Софи звезду тоже не мог. 

Понти возился с Лорен месяцами: учил говорить без неаполитанского акцента, учил краситься и причесываться, чтобы она не была похожа на провинциалку, заставлял читать классику и слушать классическую музыку.

Продюсер даже научил начинающую звезду красиво ходить. Для этого он ставил письменные столы с открытыми ящиками в два ряда, и Софи должна была закрывать их, проходя мимо и покачивая бедрами. Псевдоним Софи Лорен тоже придумал он, и заключил для нее выгодные контракты.

Вместе Софи Лорен и Карло Понти прожили полвека. Софи всегда говорила, что она без мужа никогда не была бы той, кем стала. И эту любовь ей подарил сам Бог. 

Сегодня актрисе 91 год, и она выглядит так же прекрасно, как и в юности. 

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