Lada Vesta в Беларуси стали дешевле

10:46 2025-03-03
Lada Vesta в Беларуси стали дешевле

Приобрести эти модели в белорусских салонах можно по более выгодным условиям, чем в России.

Существенное снижение цен на Lada Vesta зафиксировано в Беларуси, и это не осталось незамеченным у автолюбителей. 

По последним данным, начальная цена седана Lada Vesta в Беларуси составляет 43 900 рублей, что по текущему курсу равно 1 216 000 российских рублей. В России за подобную модель просят от 1 459 900 российских рублей, что равно 53 тысячам белорусских.

А универсал Vesta SW у белорусских дилеров доступен за 45 000 рублей, тогда как в России его стоимость стартует с 1 655 000 российских рублей, что соответствует почти 60 тысячам белорусских.

Кросс-универсал Vesta SW Cross тоже демонстрирует разницу в цене. В Беларуси его можно купить за 50 900 рублей, а в автосалонах РФ он предлагается по цене от 1 879 000 российских рублей (67830 белорусских).

При покупке новой Lada покупатели в Беларуси могут воспользоваться рассрочкой, льготным кредитованием и лизинговыми программами.

По словам представителей автосалонов, спрос на «Весты» остается высоким благодаря привлекательным ценам.

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