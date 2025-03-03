В Дагестане автомобиль Lexus протаранила чугунная ванна, что вызвало бурю комментов в сети

11:08 2025-03-03
В Дагестане автомобиль Lexus протаранила чугунная ванна, что вызвало бурю комментов в сети

На ней с горки решили покататься дети, а потом упали с ванны, которая продолжила движение и врезалась в автомобиль.

Необычное ДТП запечатлела уличная камера в Дагестане. Ролик показывает, как трое детей сидят на чугунной ванне, едущей вниз по горке.

Потом дети падают на землю, а ванна продолжает свое движение и врезается в черный Lexus, который в тот момент столкновения пытался выехать с места стоянки.

Далее на записи видно, как из машины выходит водитель и направляется к несовершеннолетним.

Чем завершилась эта история, насколько повреждена дорогая машина, пока неизвестно. 

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