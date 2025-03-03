«Утка» появилась с подачи бывшего главы казахстанской разведки Альнура Мусаева. По его словам, в 1987 году он работал в 6-м управлении Комитета государственной безопасности СССР в Москве и лично завербовал 40-летнего американского бизнесмена Дональда Трампа, уговорив его работать на Советский Союз и присвоив ему псевдоним «Краснов».

Правда здесь лишь в том, что Трамп действительно посещал Советский Союз: это было в 1987 году, тогда будущий президент США со своей супругой Иваной прибыл в СССР по приглашению Государственного комитета по туризму.

Как сообщает издание Times of Central Asia, Альнур Мусаев в период с 1986 по 1989 год был откомандирован в Министерство внутренних дел СССР, где занимался расследованием уголовных преступлений. Следовательно, работать в то же время в 6-м управлении КГБ СССР он никак не мог. К тому же данное управление занималось не вербовкой зарубежных информаторов и агентов, а экономическим шпионажем и промышленной контрразведкой (на вербовке специализировалось 1-е управление КГБ).

Также издание со ссылкой на политического аналитика Данияра Ашимбаева сообщает, что Мусаев ранее неоднократно был уличен в попытках компрометации тех или иных известных личностей, ложно сообщая об их якобы сотрудничестве с КГБ. Он руководил казахстанской разведкой на стыке 1990-х – 2000-х годов, но после политических потрясений, имевших место в Казахстане в середине нулевых годов, в 2007 году бежал в Вену, где и скрывается в настоящее время. Спецслужбы Казахстана в 2008 году предпринимали попытку его похищения и вывоза из Вены, которая оказалась неудачной.

В настоящее время Мусаев разыскивается властями Казахстана в связи с обвинениями в государственной измене, попытке организации государственного переворота и других тяжких преступлениях, включая пытки и коррупцию. Очевидно, что информация, распространяемая человеком с подобной репутацией, не может быть правдой — особенно с учетом того, что многие изложенные им факты прямо противоречат реальности (включая информацию о фактическом месте прохождения службы во второй половине 1980-х годов).