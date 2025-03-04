Американский банк Citigroup ошибочно зачислил клиенту 81 трлн долларов

Ошибку при внутреннем переводе допустил американский банк Citigroup: из-за нее на счет клиента мог поступить 81 трлн долларов.

Эта сумма больше в 200 раз, чем состояние самого богатого на Земле человека - Илона Маска.

Инцидент произошел почти год назад, однако остался незамеченным для сотрудников, которые должны были проверить транзакцию.

На редко используемой платформе поле суммы автоматически было заполнено 15 нулями, которые надо было удалить перед вводом реальной суммы размером в 280 долларов. Но этого не произошло, потому система приняла огромную сумму в 81 трлн долларов.

Ошибку заметили через 90 минут, перевод был отменен, и деньги не покинули банк.

Это спасло Citigroup, потому что банк стоит около 150 млрд долларов, то есть в сотни раз меньше ошибочного перевода.