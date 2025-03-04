В Лондоне страшно популярен ресторан, набирающих только лысый персонал

10:34 2025-03-04
В Лондоне страшно популярен ресторан, набирающих только лысый персонал

Его девиз, утверждающий, что посетитель никогда не найдет в супе ни одного волоса, смешит и привлекает гурманов.

Примечательно, что не только повара, но также и другие работники, и сам директор заведения лысые.

Этот ресторан пользуется бешеной популярностью и у местных жителей, и у туристов. Его проходимость составляет около 100 человек в будни и 200 человек в выходные.

При средней стоимости чека в 100 фунтов стерлингов заведение имеет выручку 10 тысяч фунтов стерлингов в будни и 20 тысяч - в выходные. А в месяц - почти полмиллиона фунтов стерлингов.

К слову, весь персонал ресторана, чей персонал состоит из 5 человек, а его площадь составляет 50 квадратных метров - вместе с производственным помещением.

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