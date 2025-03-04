Легендарное фото Альберта Эйнштейна продано на аукционе за баснословную сумму

Один из нескольких подписанных Альбертом Эйнштейном отпечатков знаменитой фотографии ученого с высунутым языком Аукционный дом RR в Бостоне продал почти за 340 тысяч долларов США.

Авторство этого фотопортрета XX века принадлежит фотографу United Press International Артуру Сассу. Кадр сделан 14 марта 1951 года - в 72-й день рождения Эйнштейна.

«Эйнштейн после празднования своего дня рождения в Принстонском клубе и шел к машине друга, чтобы вернуться домой, когда его окружила толпа фотографов и репортеров. Сасс приблизил к нему и крикнул: „Профессор, улыбнитесь для своего фото в день рождения“. Эйнштейн, уставший улыбаться камерам целый день, повернулся и высунул язык. А Сасс успел среагировать и нажать на затвор фотоаппарата», - так описывает историю снимка сайт аукционного дома.

Эйнштейн, увидев это фото в газете, написал в International News Photos с просьбой предоставить ему 9 отпечатков, чтобы их подписать и подарить своим друзьям.

Одна из этих фотографий и выставлена на продажу. При стартовой цене более 40 тысяч долларов США фото с автографом физика продали за баснословные 338 630 долларов.

Адресатом данного экземпляра фото был экономист Отто Натан, бежавший в США из нацистской Германии и работавший в Принстонском университете, где подружился с Альбертом Эйнштейном.

«Этот жест относится только к остальному миру. Ваш, А. Эйнштейн 51», - гласит надпись по-немецки на подаренном Натану снимке.