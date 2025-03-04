Ученых удивили мутации в ДНК чернобыльских собак

13:24 2025-03-04
Ученых удивили мутации в ДНК чернобыльских собак

Как оказалось, у животных на территории ЧАЭС наблюдаются уникальные изменения структуры генома, которая не встречается у других пород собак.

Группа ученых под руководством профессора Тимоти Муссо из Южной Каролины изучила генетический материал трех сотен собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Ученые отметили, что животные на территории непосредственно у станции, а также в покинутом городе Припять, генетически отличаются от тех, что у собак, что обитают в Чернобыле, который расположен в 15 километрах от эпицентра катастрофы.

Генетический анализ подтвердил, что две эти группы животных представляют отдельные популяции, несмотря на возможное смешение генетического материала, не схожие между собой.

Ученые считают, что причина таких изменений - многолетнее влияние повышенного уровня радиации. Это, в свою очередь, делает чернобыльских собак уникальными для изучения процессов эволюции в условиях экстремальной окружающей среды.

Дальнейшее изучение этих популяций, по мнению исследователей, поможет лучше понять механизмы адаптации к неблагоприятным условиям живых существ, а также влияние радиации на биологические организмы.

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