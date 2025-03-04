Белорус на спор выпил литр водки и скончался

Житель Шумилинского района во время отдыха с друзьями отдыхал на даче, когда у участников застолья возник спор: может ли он залпом выпить 1 литр водки.

56-летний местный житель решил доказать, что - "да", и сделал это. Пари мужчина выиграл и лег спать.

Но ночью родственники обнаружили его в состоянии алкогольной комы и вызвали скорую.

Хотя врачи делали все возможное, их усилия оказались тщетными: белорус умер в больнице, не приходя в сознание.

По факту его гибели Следственный комитет проводит проверку.