Белорус на спор выпил литр водки и скончался

17:50 2025-03-04
Белорус на спор выпил литр водки и скончался

56-летний мужчина выиграл пари, лег спать и впал в алкогольную кому, которая стала для него смертельной.

Житель Шумилинского района во время отдыха с друзьями отдыхал на даче, когда у участников застолья возник спор: может ли он залпом выпить 1 литр водки.

56-летний местный житель решил доказать, что - "да", и сделал это. Пари мужчина выиграл и лег спать.

Но ночью родственники обнаружили его в состоянии алкогольной комы и вызвали скорую.

Хотя врачи делали все возможное, их усилия оказались тщетными: белорус умер в больнице, не приходя в сознание.

По факту его гибели Следственный комитет проводит проверку. 

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