В России родители-школьники выбросили своего новорожденного ребенка в мусорный бак

18:00 2025-03-04
В России родители-школьники выбросили своего новорожденного ребенка в мусорный бак

Ребенок выжил и остался здоров, его 15-летнему отцу грозит серьезное наказание, а юную маму поставят на профучет.

Жуткое ЧП произошло в подмосковном Орехово-Зуеве. Прохожие, проходя мимо мусорного контейнера, услышали детский плач и нашли там младенца.

Новорожденный был завернут в полиэтиленовый пакет.

Как показала проверка, родители ребёнка - ученики 9-го класса. Когда юной маме пришло время рожать, пара не стала не обращаться к медикам и роды произошли в квартире.

После этого подростки завернули младенца в пакет и выкинули в мусорный бак. Мальчик сейчас находится в больнице, его здоровью ничто не угрожает.

В Следственном комитете РФ возбуждено дело о попытке убийства. Но по российскому закону 15-летнюю мать к ответственности привлечь не получится. Девушку поставят на профилактический учет в полиции.

А 15-летний отец задержан и в скором времени ему предъявят обвинения в попытке убийства ребенка. Парню может грозить до 10-ти лет лишения свободы.

Почему родители девочки не заметили ее беременность, не уточняется.

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