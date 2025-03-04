Ученые показали, как реально выглядел Моцарт

18:14 2025-03-04
Ученые показали, как реально выглядел Моцарт

Специалисты сделали это, использовав методику судебно-медицинской реконструкции черепа великого композитора.

Данной работой занималась международная группа исследователей. 

Хотя существует две версии портретов композитора, его настоящий внешний вид оставался загадкой. Дело в том, что оба портрета были написаны уже после смерти мастера, и все они разные.

Бразильский эксперт в сфере судебно-медицинской реконструкции лица Цицерон Мораес решил воссоздать внешность музыканта, взяв за основу череп, который, как считается, принадлежит Моцарту.

Этот череп с 1902 года находится в музее Моцартеум в Зальцбурге. Он в хорошем состоянии, но нижняя челюсть и часть зубов отсутствуют.

Ученые начали работу с виртуального восстановления черепа, затем реконструировали лицо. 

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Они использовали методы 3D-моделирования, информацию о толщине мягких тканей европейцев XVIII столетия и анатомическую деформацию виртуального "донора".

Таким образом была установлена форма носа, губ, ушей и других черт лица.

Кроме того, был использован такой метод, как техника анатомической деформации. Его применяют для создания естественных деформаций в анимационных моделях.

В итоге Моцарту создали совместимое лицо.

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