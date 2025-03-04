В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за буллинг

19:00 2025-03-04
В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за буллинг

Соответствующее заявление сделал глава МВД Беларуси Иван Кубраков. По словам министра, в последние годы увеличилось количество случаев травли людей в Интернете, причем это было особенно заметно в периоды проведения электоральных кампаний.

Как заявил Кубраков, в настоящее время статьи Административного и Уголовного кодекса позволяют квалифицировать буллинг как истязание, угрозу убийством или иные тяжкие деяния. Министр полагает, что пришло время пересмотреть действующие нормы, особенно с учетом того, что буллинг приносит людям невыносимые психологические, а зачастую и физические страдания.

Глава МВД подчеркнул, что особую озабоченность вызывают попытки травли, направленные против чиновников и других государственных служащих. Зачастую буллинг осуществляется в качестве мести за исполнение своих служебных обязанностей, а также как инструмент запугивания.

По словам Кубракова, все без исключения подобные факты фиксируются службой интернет-разведки. Специалисты собирали материал и отправляли его в Следственный комитет для дачи правовой оценки и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время у правоохранителей имеется достаточно инструментов для того, чтобы привлекать к ответственности за буллинг, но в целом данное преступление заслуживает того, чтобы предусмотреть для него отдельную статью в Уголовном или Административном кодексе.

Конкретных сроков, в течение которых могут быть внесены соответствующие изменения в законодательство, Кубраков не назвал. В любом случае добавление статей в Уголовный или Административный кодекс — процесс небыстрый: необходимо подготовить соответствующее предложение, направить его на рассмотрение профильным ведомствам и в парламент, и только после одобрения всех заинтересованных структур представить на подпись президенту.

Инициатива главы МВД появилась не на пустом месте: ранее некоторые другие высокопоставленные чиновники высказывали свое мнение о том, что для наказания за буллинг, включая травлю в Интернете, необходимо ввести как минимум административную, а лучше уголовную ответственность.

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