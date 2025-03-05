Рилс-сериалы бьют все рекорды, в том числе по кассовым сборам

15:30 2025-03-05
Рилс-сериалы бьют все рекорды, в том числе по кассовым сборам

Доходы авторам таких мини-сериалов поступают от рекламы и за счет оплаты зрителей за просмотры.

Доходы от мини-сериалов за 2024-й год выросли на 35 процентов и составили 7 миллиардов долларов.

Вообще половина мини-сериалов - это не снятый на телефон контент, а снятая профессиональными камерами короткая лента.

1 серия в таком кино длится 60-90 секунд. А в целом в сериале обычно бывает около 50 эпизодов.

Мини-сериалы сегодня смотрят 50 процентов пользователей интернета, они становятся самой популярной формой развлечения. А в год выпускается 8 тысяч новых мини-сериалов.

К слову, их производство стоит несколько десятков тысяч долларов. А за счет рекламы и платы за просмотр доходы составляют иногда даже миллионы долларов. 

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
18:02

Инга Райтова

Японские исследователи установили, что солнечная активность может вызвать землетрясения
Японские исследователи установили, что солнечная активность может вызвать землетрясения Включение в модели прогнозов температуры Земли солнечной активности может стать очень важным инструментом для улучшения прогнозирования землетрясений.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

На чердаке одной из больниц Подмосковья нашли мертвую пациентку
На чердаке одной из больниц Подмосковья нашли мертвую пациентку 56-летняя жительница полтора месяца назад поступила в учреждение с травмой головы, а потом исчезла.
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

Самый высокий в мире бык вырос почти до 2 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса
Самый высокий в мире бык вырос почти до 2 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса Несмотря на очень внушительные параметры, животное отличается спокойствием и покладистым характером.
Инга Райтова
17:00

Инга Райтова

Галерея из Чикаго возвращает в Непал украденную ранее древнюю скульптуру
Галерея из Чикаго возвращает в Непал украденную ранее древнюю скульптуру Это священная скульптуре Будды XII века высотой около полуметра и шириной 30 сантиметров, она была вырезана из темного сланца.
Инга Райтова
16:51

Инга Райтова

Стал известен химический элемент, цена которого дороже всей Земли
Стал известен химический элемент, цена которого дороже всей Земли Ученые заявили о прорыве в науке, которым стал синтез уникального химического элемента.
Инга Райтова
16:40

Инга Райтова

Какую сумму запрашивает Дональд Трамп за обед с собой, как с президентом США
Какую сумму запрашивает Дональд Трамп за обед с собой, как с президентом США Возможность тет-а-тет пообедать с американским лидером в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида может стоить 5 миллионов долларов.
Новости СМИ2