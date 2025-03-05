Рилс-сериалы бьют все рекорды, в том числе по кассовым сборам

Доходы от мини-сериалов за 2024-й год выросли на 35 процентов и составили 7 миллиардов долларов.
Вообще половина мини-сериалов - это не снятый на телефон контент, а снятая профессиональными камерами короткая лента.
1 серия в таком кино длится 60-90 секунд. А в целом в сериале обычно бывает около 50 эпизодов.
Мини-сериалы сегодня смотрят 50 процентов пользователей интернета, они становятся самой популярной формой развлечения. А в год выпускается 8 тысяч новых мини-сериалов.
К слову, их производство стоит несколько десятков тысяч долларов. А за счет рекламы и платы за просмотр доходы составляют иногда даже миллионы долларов.
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