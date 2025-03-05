Бизнесмен из Бразилии решил закопать Bentley, чтобы пользоваться любимым авто в загробной жизни

Бизнесмен из Бразилии Чикуиньо Скарпа решил закопать свой Bentley Flying Spur стоимостью 400 тысяч евро, чтобы "ездить" на ней после смерти.

«Я посмотрел увлекательный фильм о жизни фараонов. Свое состояние они хоронили, чтобы потом иметь комфортную загробную жизнь", - поделился источником идеи миллиардер.

Bentley он закопал в своем саду.

Интернет просто взорвался от возмущения от этой новости. Люди называли его сумасшедшим, эгоистом, транжирой. Ведь вместо того, чтобы зарывать такую дорогую вещь, он мог бы отправить ее на благотворительность.

Чикуиньо Скарпа тем временем собрал церемонию для "похорон". Но в момент, когда авто нужно было опускать в землю, он сказал "стоп".

И заявил, что своим поступком хотел привлечь внимание к людской фальши. Мол, люди жалеют какую-то технику, тогда как жизнь важнее. И ее многим можно продлить, став донором крови.

СМИ написали, что после этого в Бразилии число доноров возросло.