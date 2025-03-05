В дом американца врезались больше двух десятков автомобилей

В дом жителя Калифорнии постоянно врезаются машины. Рэй Минтер насчитал уже 23 таких ДТП.

По словам домовладельца, аварии начались после строительства сорок лет назад скоростной магистрали, где один из съездов ведет на улицу, где живет Минтер. Водители превышают скорость, и на их пути оказывается дом Минтера, который проживает в нем с 1960-го года.

«Город должен бы что-то сделать для того, чтобы защитить не только нас, но также и весь район», - считает Рэй Минтер.

В результате одного из таких столкновений был разрушен гараж, при другом ДТП пострадала племянница Минтера.

Страховая компания, где застраховано имущество американца, вокруг его владений установила мощный забор стоимостью в 30 тысяч долларов, но избежать регулярных разрушений все равно не удается.