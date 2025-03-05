Японскому поезду приделали странный нос, который помог решить множество технических проблем

Сеть высокоскоростных японских поездов «Синкансэн» переводится как «новая магистраль». Они известны необычным внешним дизайном.

Больше всего выделяется необычная передняя часть локомотива, которая вытянута, как клюв у птицы. И это не случайно.

Поначалу, когда запустили первые составы, внешне близкие к стандарту, появилось одно «но». При выходе высокоскоростных поездов из туннеля, которых на железнодорожных путях много, появлялся сильный звуковой удар.

Он разносился на 400 метров вокруг, что беспокоило тысячи жителей густонаселённых близлежащих районов.

Директору по техническому развитию таких поездов Эйдзи Накацу поставили задачу: решить эту проблему и спроектировать такую модель поезда, которая ликвидирует либо уменьшит звуковые удары при выходе поезда из туннеля.

Накацу здесь помогло его хобби: мужчина был большим любителем птиц и часто наблюдал за ними. Он и обратил внимание, как зимородок ныряет в воду за рыбой со скоростью около 40 км в час, при этом не вызывая брызг. Он предположил, что птице помогает в этом длинный узкий клюв.

Это и легло в основу переделки поезда. Новая конструкция в итоге снизила уровень шума при движении из туннеля. Мало того - позволила увеличить скорость движения, при этом не выходя за рамки стандартных ограничений по уровню шума.

И это еще не все: серия поездов «Синкансэн 500» продемонстрировала еще и снижение энергопотребления, потому что сопротивление воздуха в этой модели было на 30 процентов ниже по сравнению с предыдущими поездами.

«Синкансэн» способен развивать скорость до 320 км в час. Данная форма также оказалась идеальной с точки зрения аэродинамики, что позволило увеличить скорость на поворотах и убрать звуковые удары при выходе из туннелей.