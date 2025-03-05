Какую сумму запрашивает Дональд Трамп за обед с собой, как с президентом США

16:40 2025-03-05
Какую сумму запрашивает Дональд Трамп за обед с собой, как с президентом США

Возможность тет-а-тет пообедать с американским лидером в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида может стоить 5 миллионов долларов.

По данным американских СМИ, за эту сумму предприниматели получат возможность лично пообедать с президентом США.

Они также пишет, что недавно в Мар-а-Лаго был организован обед на несколько персон. Каждого гостя за возможность поучаствовать в мероприятии попросили заплатить 1 миллион долларов.

Как было указано в приглашении, подтверждение участия производилось "в порядке живой очереди", при этом число мест "было крайне ограниченным".

The New York Times ранее сообщала, что комитет по инаугурации Трампа продавал VIP-билеты на церемонию его вступления в должность в январе собрал в общей сложности 170 миллионов долларов.

Желающие получить билеты на мероприятия с участием Трампа должны были пожертвовать от 1 миллиона долларов.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
18:02

Инга Райтова

Японские исследователи установили, что солнечная активность может вызвать землетрясения
Японские исследователи установили, что солнечная активность может вызвать землетрясения Включение в модели прогнозов температуры Земли солнечной активности может стать очень важным инструментом для улучшения прогнозирования землетрясений.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

На чердаке одной из больниц Подмосковья нашли мертвую пациентку
На чердаке одной из больниц Подмосковья нашли мертвую пациентку 56-летняя жительница полтора месяца назад поступила в учреждение с травмой головы, а потом исчезла.
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

Самый высокий в мире бык вырос почти до 2 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса
Самый высокий в мире бык вырос почти до 2 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса Несмотря на очень внушительные параметры, животное отличается спокойствием и покладистым характером.
Инга Райтова
17:00

Инга Райтова

Галерея из Чикаго возвращает в Непал украденную ранее древнюю скульптуру
Галерея из Чикаго возвращает в Непал украденную ранее древнюю скульптуру Это священная скульптуре Будды XII века высотой около полуметра и шириной 30 сантиметров, она была вырезана из темного сланца.
Инга Райтова
16:51

Инга Райтова

Стал известен химический элемент, цена которого дороже всей Земли
Стал известен химический элемент, цена которого дороже всей Земли Ученые заявили о прорыве в науке, которым стал синтез уникального химического элемента.
Новости СМИ2