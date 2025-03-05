Какую сумму запрашивает Дональд Трамп за обед с собой, как с президентом США

По данным американских СМИ, за эту сумму предприниматели получат возможность лично пообедать с президентом США.

Они также пишет, что недавно в Мар-а-Лаго был организован обед на несколько персон. Каждого гостя за возможность поучаствовать в мероприятии попросили заплатить 1 миллион долларов.

Как было указано в приглашении, подтверждение участия производилось "в порядке живой очереди", при этом число мест "было крайне ограниченным".

The New York Times ранее сообщала, что комитет по инаугурации Трампа продавал VIP-билеты на церемонию его вступления в должность в январе собрал в общей сложности 170 миллионов долларов.

Желающие получить билеты на мероприятия с участием Трампа должны были пожертвовать от 1 миллиона долларов.