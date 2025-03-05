Стал известен химический элемент, цена которого дороже всей Земли

Речь идет о нихонии. Хотя в природе на нашей планете он не существует, однако присутствует в периодической таблице Менделеева - под номером 113.

Его можно получить только с использованием ускорителя частиц и металлического кальция-48, который является очень дорогим изотопом обычного кальция.

Для того, чтобы разделить разные изотопы кальция, нужны особые магнитные сепараторы, функционирующие на уровне атомов. Именно потому металл кальций-48 такой дорогой: один его грамм стоит 250 тысяч евро.

Но после восстановления из него теоретически можно получить нихоний.

С этой целью изотоп помещается в ускоритель частиц, который разгоняют до 30 километров в секунду.

Это приводит к столкновению с фольгой из америция, результатом которого становится образование элемента московий.

Однако данный процесс крайне сложный и непредсказуемый.

По расчетам ученых, вероятность удачного исхода такого затратного эксперимента при испускании альфа-частиц — всего 0,0000000000000000000000000001 процента.

Дальнейшие расчёты показали, что оценочная стоимость нихония - порядка 157 секстиллионов долларов (число из 27 нулей после единицы).

Нихоний назвали в честь Японии, где он впервые был синтезирован.

Корень - японское слово «Нихон», означающий «Страна восходящего солнца». Это первый элемент в таблице Менделеева, который имеет японское название, чем жителей этой страны очень гордятся.

Нихоний синтезировала в 2004 году группа японских специалистов из Института физико-химических исследований.

Пока его применение нереально, поскольку время существования вещества - меньше секунды, потом он распадается на другие элементы.

Расчёты говорят, что элемент может проявлять свойства, характерные и для металлов, и для других материалов, меняя природу в зависимости от условий.