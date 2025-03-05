Самый высокий в мире бык вырос почти до 2 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса

17:23 2025-03-05
Самый высокий в мире бык вырос почти до 2 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Несмотря на очень внушительные параметры, животное отличается спокойствием и покладистым характером.

Хозяйка быка-рекордсмена - жительница Канады Жасмин Энц. 

Она назвала его Биф (Говядина). Быку семь лет, его вес составляет 1133,9 килограмма, а рост в холке 1,95 метра.

При этом по характеру Биф милый и добрый. Его история отношений с Жасмин началась, когда женщина искала быка для верховой езды. И остановилась на Говядине.

Выкупила бычка, увезла на свою ферму. А когда ему исполнилось 2 года, начала его седлать. Но скоро бык так подрос, что все седла в мире оказались ему малы.

Питается исключительно травой: только люцерны на его пропитание в месяц надо 45,3 килограмма. Вдобавок он регулярно на свободном выпасе.

Хотя седла для Говядины не нашлось, Жасмин катается на нем просто так, без оборудования. 

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