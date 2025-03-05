На чердаке одной из больниц Подмосковья нашли мертвую пациентку

17:43 2025-03-05
На чердаке одной из больниц Подмосковья нашли мертвую пациентку

56-летняя жительница полтора месяца назад поступила в учреждение с травмой головы, а потом исчезла.

Тело пациентки с перебинтованной головой обнаружили на чердаке больницы подмосковного Орехово-Зуево.

Как уточняют СМИ, труп нашли в техническом помещении на пятом этаже 1-й горбольницы под вентиляцией. Голова женщины была забинтована. Кроме взрослых подгузников, на ней практически ничего не было.

Личность погибшей была установлена в результате проверки. Ею оказалась 56-летняя жительница города Электрогорска.

Женщина была доставлена в больницу с травмой головы 17 января и спустя несколько дней исчезла. Никто из персонала ее ухода не заметил.

Следователи проводят проверку.

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