Пенсионеры Беларуси массово вышли на работу

22:54 2025-03-05
Пенсионеры Беларуси массово вышли на работу

После того как в Беларуси отменили ограничения на размер пенсий работающим пенсионерам, граждане пенсионного возраста массово вышли на работу. Общее количество пенсионеров, возобновивших трудовую деятельность, превысило 10 000 человек.

Как заявила на встрече с журналистами руководитель отдела пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сегодня в Беларуси получателями пенсий являются более 2,4 миллионов человек, что превышает 26% от общего количества населения. Средний размер пенсии после последнего перерасчета составляет 932 рубля, а общие расходы государства на пенсионное обеспечение населения достигли 9% от ВВП.

Специалист напомнила, что до начала текущего года работающие пенсионеры, имевшие до выхода на пенсию высокую заработную плату и получившие коэффициент заработка 1,3, имели ограничения на размер пенсии. С 1 января 2025 года лимитирование отменено, теперь работающие пенсионеры получают свои пенсии в полном объеме. Размер прибавки у каждого индивидуален, максимальное увеличение составило 500 рублей.

Эти изменения стали мощным стимулом для того, чтобы пенсионеры Беларуси массово вышли на работу. Только в январе рынок труда пополнился 2,6 тысячами работников пенсионного возраста. В целом с начала года количество вернувшихся на работу пенсионеров превысило 10 000 человек. Как подчеркнула Гоморова, по состоянию на данный момент в Беларуси продолжают трудовую деятельность около 400 000 лиц пенсионного возраста.

Также чиновница рассказала еще об одном важном нововведении, которое планируется внедрить с 1 января 2026 года. Речь идет о проактивном назначении пенсий, когда для их получения не нужно писать заявление и подавать другие документы. Вначале такой порядок будет введен при назначении пенсий молодым инвалидам, а также детям-инвалидам. Информация о том, что человек получил инвалидность, автоматически поступит в отделы пенсионного обеспечения в электронном формате, и пенсия начисляется фактически в онлайн-режиме.

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