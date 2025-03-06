В Атлантическом океане поймали уникальную черепаху, которая выглядит хрустальной

Видео с необычной черепахой завирусилось в сети. Подпись под роликом гласит, что это "самая настоящая", а не стеклянная или хрустальная" черепаха, пойманная рядом с Панамой.

Комментарии к ролику просто зашкаливали, но потом выяснилось, что на самом деле это была всего лишь шутка.

То, что предлагалось считать "настоящей" черепахой - стеклянный рулон, созданный художником Полом Кетерманом.

Мастер создает небольшие скульптурки из стекла и мрамора. Они все - в единственном экземпляре, потому после продажи из его интернет-магазина удаляются, но в его Инстаграме сохранены все работы.

Стоимость такой черепашки, к слову, составляет 70-100 долларов.