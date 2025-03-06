В Атлантическом океане поймали уникальную черепаху, которая выглядит хрустальной

15:44 2025-03-06
В Атлантическом океане поймали уникальную черепаху, которая выглядит хрустальной

Ее туристам показал местный дайвер, а потом вновь выпустил в родную водную стихию.

Видео с необычной черепахой завирусилось в сети. Подпись под роликом гласит, что это "самая настоящая", а не стеклянная или хрустальная" черепаха, пойманная рядом с Панамой.

Комментарии к ролику просто зашкаливали, но потом выяснилось, что на самом деле это была всего лишь шутка.

То, что предлагалось считать "настоящей" черепахой - стеклянный рулон, созданный художником Полом Кетерманом.

Мастер создает небольшие скульптурки из стекла и мрамора. Они все - в единственном экземпляре, потому после продажи из его интернет-магазина удаляются, но в его Инстаграме сохранены все работы.

Стоимость такой черепашки, к слову, составляет 70-100 долларов.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
16:41

Инга Райтова

В США презентовали необычный электровеломобиль
В США презентовали необычный электровеломобиль Американский стартап BetterBike доработал созданную ранее модель и предложил улучшенную версию PEBL 2.0, в которой 3 колеса, батарея и есть крыша над головой.
Инга Райтова
16:32

Инга Райтова

Стало известно, какие угрозы несет человечеству ИИ
Стало известно, какие угрозы несет человечеству ИИ Искусственный интеллект быстро интегрируется в разные аспекты жизни, это требует критического анализа потенциальных рисков.
Инга Райтова
16:18

Инга Райтова

Обнаруженный после шторма в Ливии артефакт оказался древнегреческим надгробием
Обнаруженный после шторма в Ливии артефакт оказался древнегреческим надгробием Их нашли недалеко от древнего города Кирена, который был важным культурным и торговым центром Древней Греции и дал миру много выдающихся деятелей.
Инга Райтова
15:55

Инга Райтова

Ученые создали длинношерстных мышей, которые станут шагом на пути к воссозданию мамонтов.
Ученые создали длинношерстных мышей, которые станут шагом на пути к воссозданию мамонтов. Проект по их «воскрешению» ведется с 2021 года, уже восстановлены геномы почти 60 доисторических животных, чьи ДНК хорошо сохранилась в вечной мерзлоте.
Алексей Гладкий
22:54

Алексей Гладкий

Пенсионеры Беларуси массово вышли на работу
Пенсионеры Беларуси массово вышли на работу После того как в Беларуси отменили ограничения на размер пенсий работающим пенсионерам, граждане пенсионного возраста массово вышли на работу. Общее количество пенсионеров, возобновивших трудовую деятельность, превысило 10 000 человек.
Новости СМИ2