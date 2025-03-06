Обнаруженный после шторма в Ливии артефакт оказался древнегреческим надгробием

16:18 2025-03-06
Обнаруженный после шторма в Ливии артефакт оказался древнегреческим надгробием

Их нашли недалеко от древнего города Кирена, который был важным культурным и торговым центром Древней Греции и дал миру много выдающихся деятелей.

После шторма «Даниэль», который обрушился на Ливию в сентябре 2023 года, в городе Шахат были найдены важные археологические артефакты.

Одним из знаковых открытий стала греческая надгробная плита, что подтвердило Ливийское управление древностей. В официальном заявлении ведомства говорится, что надгробная плита сделана из известняка обнаружена в северной части кладбища после потоков, созданных штормом.

Управление подчеркнуло важность находки, отметив, что та проливает свет на богатое историческое прошлое региона.

На этом месте исследователи решили провести раскопки и по завершении работ опубликовали результаты. 

Шахат (исторически известен, как «Кирена») - древний город на восточном побережье Ливии. Он был основан в 7 веке до н. э. как греческая колония.

Кирена включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она известна впечатляющими руинами, среди которых есть былые храмы, театры, стадионы, кладбища. В частности, храм Аполлона считается одним из крупнейших храмов древнего мира.

Город процветал и в римский период: древние останки отражают богатую историю и культурное наследие региона.

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