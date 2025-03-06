В Японии началась продажа самых точных часов на Земле

Самые точные часы на планете, которые напоминают приземистый и массивный холодильник, поступили в продажу в Японии. Их стоимость составляет 3,3 миллиона долларов.

Как сообщает производитель - компания Shimadzu Corp. из Киото - «эфирные часы OC 020» обладают настолько высокой точностью, что для того, чтобы они отклонились на секунду, потребуется целых 10 миллиардов лет.

Данные часы известны, как «стронциевые оптические решеточные часы», они в сто раз точнее обычных цезиевых атомных часов, основанных на современных стандартах измерения времени.

Компания Shimadzu планирует в течение ближайших трех лет продать 10 своих часов и рассчитывает, что они будут использованы для прогресса в сфере научных исследований, в том числе - для наблюдения тектонической активности.

Ранее оптические решетчатые часы были установлены в известной токийской башне Skytree с целью проверки общей теории относительности, по которой «время движется медленнее в областях с высокой гравитацией».