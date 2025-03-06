В Японии началась продажа самых точных часов на Земле

17:04 2025-03-06
В Японии началась продажа самых точных часов на Земле

Часы представляют конструкцию высотой в метр и могут быть использованы для научных исследований.

Самые точные часы на планете, которые напоминают приземистый и массивный холодильник, поступили в продажу в Японии. Их стоимость составляет 3,3 миллиона долларов.

Как сообщает производитель - компания Shimadzu Corp. из Киото - «эфирные часы OC 020» обладают настолько высокой точностью, что для того, чтобы они отклонились на секунду, потребуется целых 10 миллиардов лет.

Данные часы известны, как «стронциевые оптические решеточные часы», они в сто раз точнее обычных цезиевых атомных часов, основанных на современных стандартах измерения времени.

Компания Shimadzu планирует в течение ближайших трех лет продать 10 своих часов и рассчитывает, что они будут использованы для прогресса в сфере научных исследований, в том числе - для наблюдения тектонической активности.

Ранее оптические решетчатые часы были установлены в известной токийской башне Skytree с целью проверки общей теории относительности, по которой «время движется медленнее в областях с высокой гравитацией».

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
17:46

Инга Райтова

Маск оценил ситуацию вокруг астронавтов, «застрявших» на МКС
Маск оценил ситуацию вокруг астронавтов, «застрявших» на МКС Миллиардер заявил, что Уилмор и Уильямс еще полгода назад могли вернуться на Землю.
Алексей Гладкий
17:30

Алексей Гладкий

В Беларуси планируют построить завод по производству беспилотников
В Беларуси планируют построить завод по производству беспилотников Эту информацию озвучил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе совместного с белорусским президентом Александром Лукашенко посещения выставки новейших российских беспилотников.
Инга Райтова
17:26

Инга Райтова

У матерей и новорожденных Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития
У матерей и новорожденных Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития Экологи опасаются, что значительная часть добываемого лития могла попадать в окружающую среду, загрязняя также индустриальные и населенные районы.
Инга Райтова
17:12

Инга Райтова

Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган
Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган Земноводное вцепилась в него так, что окружающим пришлось много усилий, чтобы ее оторвать от добычи.
Инга Райтова
16:52

Инга Райтова

Военные в Южной Корее случайно сбросили на жилой район авиабомбы, есть пострадавшие
Военные в Южной Корее случайно сбросили на жилой район авиабомбы, есть пострадавшие По меньшей мере пятнадцать человек пострадали во время инцидента в Южной Корее, где проходят военные учения у границы с КНДР.
Новости СМИ2