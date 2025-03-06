У матерей и новорожденных Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития

В образцах крови, которые получены от матерей и их новорожденных детей в Пекине, зафиксирован аномально высокий уровень лития.

Содержание лития в среднем превышало показатели, зафиксированные в индустриальных городах центрального Китая приблизительно в 20 раз.

Ранее ученые в журнале Environmental Science & Technology опубликовали результаты многолетнего исследования концентрацию лития в крови матерей и их новорожденных в Пекине и Чанша (это провинция Хунань).

Чанша – крупный промышленный центр юга Китая, который известен производством химических веществ, металлов, оборудования и электроники.

В исследовании участвовали 96 здоровых беременных женщин из Пекина и 297 - из Чанши. Сравнение результатов анализов крови матерей, а также пуповинной крови показало, что в 2019-м и 2021-м годах уровень лития в крови жителей Пекина составлял в среднем 13,05 и 11,23 мкг/л, а у жительниц Чанши – всего 0,61 мкг/л.

В ряде случаев концентрация лития в крови у китаянок из Пекина превышала значения в Чанше больше, чем в 40 раз, достигнув 27,31 мкг/л. При этом безопасным уровнем для людей, которые не подвергались воздействию лития, считается концентрация до 10 мкг/л. Причины данного значительного различия пока еще неясны.

Предполагается, что литий в Чанше может попасть в организм с пищей, водой, воздухом. Но это, несмотря на обнаружение повышенного содержания металла в продуктах и воде Пекина, не объясняет такие высокие показатели у столичных жительниц.

Исследователи предполагают наличие еще некого неизвестного антропогенного источника загрязнения.

Это создает серьезную угрозу для здоровья людей, потому что повышенные концентрации лития могут негативно отразиться на функционировании почек, щитовидной железы, нервной системы.

Долгосрочные последствия воздействия низких концентраций этого ископаемого, о которых говорится в исследовании, пока остаются малоизученными.