В Беларуси планируют построить завод по производству беспилотников

В случае реализации данной идеи предприятие будет ежегодно выпускать до 100 000 современных беспилотных летательных аппаратов. Как показывают события в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сегодня данный вид авиатехники обретает особую значимость за счет высокой эффективности решения самых разных боевых задач.

По словам Орешкина, планируется построить полностью локализованный завод, ориентированный на технологии и комплектующие, поступающие из России и дружественных стран. Это снимет зависимость от Запада, сделает предприятие неуязвимым к любым западным санкциям. Для Беларуси актуальность такого производства заключается еще и в том, что страна получит уникальную возможность укрепить свою военную безопасность с помощью беспилотников собственного изготовления, отвечающих самым последним требованиям современности.

Как подчеркнул Орешкин, сегодня в мире наблюдается революция в области производства беспилотников, что оказывает непосредственное влияние как на военную, так и на гражданскую сферы. Помимо обеспечения безопасности, использование беспилотных летательных аппаратов актуально для таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, электроэнергетика, логистика. Планируется выпускать беспилотники с разным функционалом, а также с тонкими механизмами настройки, что позволит быстро адаптировать их для выполнения конкретных задач.

Максим Орешкин особо отметил, что строительство в Беларуси завода по производству беспилотников будет осуществлено в соответствии с интеграционными картами, разработанными правительствами России и Беларуси несколько лет назад. Это является дополнительным подтверждением тому, что экономики двух стран интенсивно развиваются в рамках стратегий, определенных основными направлениями строительства Союзного государства.