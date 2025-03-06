В Беларуси планируют построить завод по производству беспилотников

17:30 2025-03-06
В Беларуси планируют построить завод по производству беспилотников

Эту информацию озвучил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе совместного с белорусским президентом Александром Лукашенко посещения выставки новейших российских беспилотников.

В случае реализации данной идеи предприятие будет ежегодно выпускать до 100 000 современных беспилотных летательных аппаратов. Как показывают события в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сегодня данный вид авиатехники обретает особую значимость за счет высокой эффективности решения самых разных боевых задач.

По словам Орешкина, планируется построить полностью локализованный завод, ориентированный на технологии и комплектующие, поступающие из России и дружественных стран. Это снимет зависимость от Запада, сделает предприятие неуязвимым к любым западным санкциям. Для Беларуси актуальность такого производства заключается еще и в том, что страна получит уникальную возможность укрепить свою военную безопасность с помощью беспилотников собственного изготовления, отвечающих самым последним требованиям современности.

Как подчеркнул Орешкин, сегодня в мире наблюдается революция в области производства беспилотников, что оказывает непосредственное влияние как на военную, так и на гражданскую сферы. Помимо обеспечения безопасности, использование беспилотных летательных аппаратов актуально для таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, электроэнергетика, логистика. Планируется выпускать беспилотники с разным функционалом, а также с тонкими механизмами настройки, что позволит быстро адаптировать их для выполнения конкретных задач.

Максим Орешкин особо отметил, что строительство в Беларуси завода по производству беспилотников будет осуществлено в соответствии с интеграционными картами, разработанными правительствами России и Беларуси несколько лет назад. Это является дополнительным подтверждением тому, что экономики двух стран интенсивно развиваются в рамках стратегий, определенных основными направлениями строительства Союзного государства.

Инга Райтова
17:46

Инга Райтова

Маск оценил ситуацию вокруг астронавтов, «застрявших» на МКС
Маск оценил ситуацию вокруг астронавтов, «застрявших» на МКС Миллиардер заявил, что Уилмор и Уильямс еще полгода назад могли вернуться на Землю.
Инга Райтова
17:26

Инга Райтова

У матерей и новорожденных Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития
У матерей и новорожденных Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития Экологи опасаются, что значительная часть добываемого лития могла попадать в окружающую среду, загрязняя также индустриальные и населенные районы.
Инга Райтова
17:12

Инга Райтова

Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган
Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган Земноводное вцепилась в него так, что окружающим пришлось много усилий, чтобы ее оторвать от добычи.
Инга Райтова
17:04

Инга Райтова

В Японии началась продажа самых точных часов на Земле
В Японии началась продажа самых точных часов на Земле Часы представляют конструкцию высотой в метр и могут быть использованы для научных исследований.
Инга Райтова
16:52

Инга Райтова

Военные в Южной Корее случайно сбросили на жилой район авиабомбы, есть пострадавшие
Военные в Южной Корее случайно сбросили на жилой район авиабомбы, есть пострадавшие По меньшей мере пятнадцать человек пострадали во время инцидента в Южной Корее, где проходят военные учения у границы с КНДР.
Новости СМИ2