Маск оценил ситуацию вокруг астронавтов, «застрявших» на МКС

Американский предприниматель и основатель компании заявил в социальной сети X, что у астронавтов НАСА Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс была возможность покинуть МКС на космическом корабле Dragon.

Миллиардер отметил, что американские астронавты вместо восьми суток находятся на Международной космической станции восемь месяцев.

«SpaceX могла бы послать еще один Dragon, чтобы вернуть их домой шесть месяцев назад, но администрация Джо Байдена (а не НАСА) отказалась предоставить на это разрешение», - написал бизнесмен.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп попросил как можно скорее вернуть астронавтов, и SpaceX это сделает.

Пилотируемый корабль Starliner отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Через 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технеполадки, успешно пристыковался к станции.

Впоследствии инженеры трудились над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, вышедшими из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.