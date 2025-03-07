Загадочный треугольник озера Мичиган: почему здесь исчезают корабли, самолеты и появляются таинственные огни

16:18 2025-03-07
Загадочный треугольник озера Мичиган: почему здесь исчезают корабли, самолеты и появляются таинственные огни

Это место остается одной из самых необъяснимых и таинственных на Земле зон Великих озер.

Озеро Мичиган славится не только своими живописными берегами, но также и мрачными тайнами. В его водах не раз пропадали корабли и самолеты, а многие очевидцы утверждают, что видели непонятные огни и даже НЛО.

Многие связывают все эти загадочные происшествия с неким Треугольником озера Мичиган.

Что представляет собой Треугольник озера Мичиган?

Данный район озера охватывает пространство между Ludington, Manitowoc и Benton Harbor. Именно здесь происходят необъяснимые явления.

Широкой публике об этой загадке стало известно после обсуждений в интернет-сообществах. К примеру, участники группы Strange Wisconsin на Facebook делились своими историями об аномалиях в этом районе. 

Подводный Стоунхендж 

Но по-настоящему загадочный статус это место приобрело после необычного археологического открытия. В 2007-м году ученые Марк Холли и Брайан Аббот провели гидролокационное сканирование дна озера, рассчитывая найти там обломки кораблекрушений.

Но на глубине 12 метров обнаружили ряд камней, выстроенных в структуру, напоминающую Стоунхендж.

А рядом с камнями было изображение мастодонта - древнего предка слонов, вымершего свыше 12 000 лет назад. Исследователи полагают, что данные находки могут свидетельствовать о существовании в этом регионе древних цивилизаций.

Местоположение находки при этом держится в секрете, подлинность рисунка так же не подтверждена.

Мистификация или природа?

История подтверждает: в этом районе озера на самом деле происходило немало трагедий. Но связано ли это с мистическими силами либо всему виной природные факторы - скажем, сильные ветры, подводные течения, потоки?

Хотя Треугольник озера Мичиган менее известен, чем Бермудский треугольник, его легенды привлекают внимание исследователей и любителей загадок. 

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