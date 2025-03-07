В Оксфорде обнаружили спрятанную редкую копию сонета Шекспира

Преподаватель факультета английского языка Оксфордского университета Лия Веронезе обнаружила редкую рукописную копию легендарного сонета Шекспира 116, которая была спрятана в сборнике поэзии 17-го века.

Это сокровище хранилось среди бумаг Элиаса Эшмола (1617–1692) - основателя музея своего имени и сторонника монархии во время Английской гражданской войны.

Это вторая известная когда-либо обнаруженная рукописная копия сонета.

Этот сонет, к слову, стоит среди политически заряженных произведений - к примеру, запрещенных рождественских гимнов или сатирических поэм о бурных событиях начала 1640-х годов.

Копия включает лишь текст, однако сама музыка может быть найдена в книге песен в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

В песенную композицию входит 7 дополнительных строк и изменения в оригинальном начале и финальном двустишии Шекспира.