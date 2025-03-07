В Оксфорде обнаружили спрятанную редкую копию сонета Шекспира

16:39 2025-03-07
В Оксфорде обнаружили спрятанную редкую копию сонета Шекспира

В найденной копии сонет адаптирован, как песня, положенная на музыку композитором Генри Лоусом.

Преподаватель факультета английского языка Оксфордского университета Лия Веронезе обнаружила редкую рукописную копию легендарного сонета Шекспира 116, которая была спрятана в сборнике поэзии 17-го века.

Это сокровище хранилось среди бумаг Элиаса Эшмола (1617–1692) - основателя музея своего имени и сторонника монархии во время Английской гражданской войны.

Это вторая известная когда-либо обнаруженная рукописная копия сонета. 

Этот сонет, к слову, стоит среди политически заряженных произведений - к примеру, запрещенных рождественских гимнов или сатирических поэм о бурных событиях начала 1640-х годов.

Копия включает лишь текст, однако сама музыка может быть найдена в книге песен в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

В песенную композицию входит 7 дополнительных строк и изменения в оригинальном начале и финальном двустишии Шекспира. 

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:15

Инга Райтова

Илон Маск обвинил Джо Байдена в убийстве более 150 миллионов кур
Илон Маск обвинил Джо Байдена в убийстве более 150 миллионов кур Миллиардер считает, что такие меры в борьбе с птичьим гриппом оказались избыточными и привели к дефициту яиц в стране.
Инга Райтова
18:19

Инга Райтова

Трамп заработал на своем мемкоине 350 миллионов долларов
Трамп заработал на своем мемкоине 350 миллионов долларов О запуске своей криптовалюты президент США заявил в январе 2025-го года, всего за несколько дней до инаугурации.
Инга Райтова
18:02

Инга Райтова

Владелец уникальной коллекции машин «Формулы-1» Берни Экклстоун расстался с ней за 500 млн фунтов
Владелец уникальной коллекции машин «Формулы-1» Берни Экклстоун расстался с ней за 500 млн фунтов Это считается крупнейшей сделкой такого рода, 94-летний магнат уступил свою коллекцию другу семьи.
Инга Райтова
17:49

Инга Райтова

Семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом и подверглась травле россиян
Семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом и подверглась травле россиян Отец ребенка не исключает, что из-за бурной реакции общественности они с женой задумались о том, чтобы дать своему сыну другое имя.
Инга Райтова
17:07

Инга Райтова

В Дании навсегда закрывается почта с 400-летней историей
В Дании навсегда закрывается почта с 400-летней историей Почтовый оператор страны PostNord Denmark в конце 2025-го года прекратит доставку писем из-за масштабного сокращения количества отправлений.
Инга Райтова
17:01

Инга Райтова

В Тюмени на продажу выставили автомобиль из «Кавказской пленницы»
В Тюмени на продажу выставили автомобиль из «Кавказской пленницы» За модель Adler Trumpf Junior 1940-го года выпуска владелец хочет выручить почти 2 миллиона долларов.
Новости СМИ2