Американский модуль «Афина» добрался до Луны, но сел с приключениями

Прилунение модуля «Афина» американской компании Intuitive Machines, состоявшееся 6 марта, оказалось неудачным. Об этом заявили представители компании и NASA в ходе пресс-конференции спустя несколько часов после посадки модуля.

Планировалось, что в рамках миссии IM-2 аппарат коснется поверхности столовой горы Монс Мутон, расположенной в 160 километрах от Южного полюса Луны.

Где реально состоялась посадка, непонятно, хотя в Intuitive Machines считают, что модуль все-таки достиг горы Монс Мутон.

Аппарат, однако, остается на связи и получает некий объем энергии от солнечных батарей. Но при этом не стоит на поверхности Луны на своих 6 посадочных опорах, а лежит на боку либо накренен.

Связь поддерживается не только с «Афиной», но также и с находящимися на ее борту приборами, луноходом и другими элементами полезной нагрузки.

Специалисты изучают возможность хотя б частичного выполнения масштабной научной программы миссии IM-2.

«Афина» - второй лунный модуль компании Intuitive Machines. Первопроходцем был «Одиссей», тоже созданный на базе платформы Nova-C - его запустили год назад.

В тот раз жесткая посадка с последующим падением на бок помешала «Одиссею» выполнить значительную часть намеченной программы.