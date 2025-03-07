В Дании навсегда закрывается почта с 400-летней историей

Демонтаж 1500 почтовых ящиков начнется в Дании с июня нынешнего года. Владеющая ими компания PostNord на 40 процентов принадлежит датскому правительству.

Эта фирма - продолжатель традиций Почтовой службы Дании, которая была основана в 1624-м году. Остальные 60 процентов находятся во владении правительства Швеции.

Теперь, после 400 лет оказания таких услуг компания прекратит доставку писем.

Дело в том, что в Дании в последние годы объемы доставки корреспонденции заметно упали, она стала дороже.

Скажем, сейчас отправка самого дешевого письма по стране (со сроком доставки до 5 дней) составляет немногим менее 4 евро. А послать письмо или открытку в соседнюю Германию стоит около 6,70 евро.

Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен заверил соотечественников, что отправлять и получать письма по-прежнему будет возможно. Но их доставкой будут заниматься логистические компании.