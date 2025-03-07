Семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом и подверглась травле россиян

Россияне затравили жителя Новосибирска, который решил назвать своего сына Трампом.
О рождении ребенка, которого назвали в честь 45-го и 47-го американского президента Дональда Трампа, стало известно в конце нынешнего февраля.
По словам отца ребенка, после публикации этой новости он столкнулся с негативом в сети.
«Пишут разную чушь, смешивают нас с политикой. Поступает очень много негатива», - признался папа Трампа Владимировича.
Горожанин рассказал, что из-за негативных комментариев его семья перестала заходить в соцсети и отвечать на звонки.