Семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом и подверглась травле россиян

17:49 2025-03-07
Семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом и подверглась травле россиян

Отец ребенка не исключает, что из-за бурной реакции общественности они с женой задумались о том, чтобы дать своему сыну другое имя.

Россияне затравили жителя Новосибирска, который решил назвать своего сына Трампом.

О рождении ребенка, которого назвали в честь 45-го и 47-го американского президента Дональда Трампа, стало известно в конце нынешнего февраля.

По словам отца ребенка, после публикации этой новости он столкнулся с негативом в сети.

«Пишут разную чушь, смешивают нас с политикой. Поступает очень много негатива», - признался папа Трампа Владимировича.

Горожанин рассказал, что из-за негативных комментариев его семья перестала заходить в соцсети и отвечать на звонки.

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