Владелец уникальной коллекции машин «Формулы-1» Берни Экклстоун расстался с ней за 500 млн фунтов

Берни Экклстоун, бывший генеральный промоутер гонок «Формулы-1», продал свою коллекцию из 69 гоночных болидов.

«После частных переговоров миллиардер из Red Bull Марк Матешиц, который является другом семьи Экклстоунов, стал новым «самым достойным» владельцем уникальной коллекции автомобилей Гран-при», - отмечают СМИ.

Продажа обширной коллекции станет облегчением для Экклстоуна.

Пожилой магнат ранее заявлял, что его 48-летняя супруга не будет без него знать, что делать с автомобилями, потому решил сам урегулировать свои дела.

Свои машины мужчина коллекционировал полвека. В их числе есть авто, участвовавшее в гонках «фан-кар Brabham BT46B», на котором Ники Лауда победил на Гран-при Швеции 1978 года.

В коллекцию также входят болиды, которыми управляли Нельсон Пике, Михаэль Шумахер, Майк Хоторн и другие знаменитые пилоты.