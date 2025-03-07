Трамп заработал на своем мемкоине 350 миллионов долларов

18:19 2025-03-07
Трамп заработал на своем мемкоине 350 миллионов долларов

О запуске своей криптовалюты президент США заявил в январе 2025-го года, всего за несколько дней до инаугурации.

Криптовалютный проект американского президента Дональда Трампа с момента запуска своего мемкоина TRUMP принес 350 миллионов долларов прибыли.

Аналитики оценили доходы от продажи токена в 314 миллионов долларов, а еще, по их подсчетам, 36 миллионов долларов принес доход от комиссий.

Часть средств (в размере 291 миллиона долларов) была реинвестирована.

Трамп мог заработать на мемкоине не только на блокчейне Solana, полагают эксперты. Еще больший доход лидеру США могла принести продажа токенов на бирже Binance.

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