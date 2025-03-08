Ученые обнаружили под Землей две огромные горы

Группа геологов при изучении глубинных слоев земной коры неожиданно обнаружила в недрах высокие «горы». Точнее - аномальные структуры возрастом миллиарды лет.

Они расположены под африканским континентом и Тихим океаном и расположены на границе между мантией и ядром Земли. Их размеры намного превышают параметры любых горных массивов на поверхности нашей планеты.

Процесс возникновения таких структур занимает огромное количество времени - примерно 500 миллионов лет. По одной из гипотез, подземные «горы» могли возникнуть в момент формирования планеты, то есть примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Предполагается, что причиной их появления могло стать столкновение Земли с гипотетической планетой Тейя.

По мнению ученых, существование данных образований ставит под вопрос теорию постоянного смешения мантии Земли – глубинные образования свою структуру сохраняют на протяжении миллионов лет.