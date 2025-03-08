Ученые обнаружили под Землей две огромные горы

08:26 2025-03-08
Ученые обнаружили под Землей две огромные горы

Эти образования сопоставимы по размеру с континентами, они зафиксированы в мантии планеты на глубине двух тысяч километров.

Группа геологов при изучении глубинных слоев земной коры неожиданно обнаружила в недрах высокие «горы». Точнее - аномальные структуры возрастом миллиарды лет.

Они расположены под африканским континентом и Тихим океаном и расположены на границе между мантией и ядром Земли. Их размеры намного превышают параметры любых горных массивов на поверхности нашей планеты.

Процесс возникновения таких структур занимает огромное количество времени - примерно 500 миллионов лет. По одной из гипотез, подземные «горы» могли возникнуть в момент формирования планеты, то есть примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Предполагается, что причиной их появления могло стать столкновение Земли с гипотетической планетой Тейя.

По мнению ученых, существование данных образований ставит под вопрос теорию постоянного смешения мантии Земли – глубинные образования свою структуру сохраняют на протяжении миллионов лет.

 

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
10:21

Инга Райтова

Впервые в научном мире свет преобразовали в «сверхтвердое тело»
Впервые в научном мире свет преобразовали в «сверхтвердое тело» Сверхтвердые тела одновременно могут иметь нулевую вязкость и кристаллоподобную структуру.
Инга Райтова
10:04

Инга Райтова

Из-за резкого роста цен в мире практически остановилась мировая торговля кофе
Из-за резкого роста цен в мире практически остановилась мировая торговля кофе В частности, стоимость арабики возросла на 70 процентов, но к концу года, считают эксперты, ситуация может выравниться.
Инга Райтова
09:40

Инга Райтова

В Армении произошло землетрясение
В Армении произошло землетрясение Эпицентр находился возле города Спитак, где в 1988-м году произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение, унесшее почти 25 тысяч жизней.
Инга Райтова
09:20

Инга Райтова

Трамп хочет пересмотреть границу Канады и США
Трамп хочет пересмотреть границу Канады и США Президент США также хочет пересмотра соглашений стран о совместном использовании озер и рек.
Инга Райтова
09:12

Инга Райтова

Телеведущая Высоцкая закрыла бизнес «Едим дома»
Телеведущая Высоцкая закрыла бизнес «Едим дома» СМИ сообщают, что такое решение принято после того, как компания актрисы понесла серьезные убытки на фоне критики ее кулинарных способностей.
Инга Райтова
09:04

Инга Райтова

Ученые пришли к выводу, что метан поможет сократить озоновый слой в Арктике
Ученые пришли к выводу, что метан поможет сократить озоновый слой в Арктике Такое парадоксальное предположение сделали ученые из Пекинского педагогического университета.
Новости СМИ2