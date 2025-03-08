Телеведущая Высоцкая закрыла бизнес «Едим дома»

Российская телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поставила точку на своем бизнесе «Едим дома», включавшим кулинарные студии, производство товаров и сеть закусочных.

Дело в том, что бизнес-леди понесла серьезные убытки. Их причиной могли стать в том числе «мемные видео» с неудачными блюдами, включая горящий шашлык, макароны с водкой, обугленные сырники.

После волны шуток в социальных сетях интерес зрителей к Высоцкой, как к кулинару снизился.

Юлия вышла из компании «ООО Ритейл», которая занималась франшизой бренда. Правда, официально информация не подтверждена.