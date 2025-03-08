В Армении произошло землетрясение

Сейсмологи в 9.26 по местному времени зафиксировали в Армении 8-го марта землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов.
Эпицентр землетрясения находился возле города Спитак, что в ста километрах от Еревана.
«В шести километрах северо-восточнее Спитака», - уточняется в сообщении спасательной службы МВД страны.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в эпицентре интенсивность подземного толчка составила 6-7 баллов.
Почти вся территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне.