В Армении произошло землетрясение

09:40 2025-03-08
В Армении произошло землетрясение

Эпицентр находился возле города Спитак, где в 1988-м году произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение, унесшее почти 25 тысяч жизней.

Сейсмологи в 9.26 по местному времени зафиксировали в Армении 8-го марта землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов.

Эпицентр землетрясения находился возле города Спитак, что в ста километрах от Еревана.

«В шести километрах северо-восточнее Спитака», - уточняется в сообщении спасательной службы МВД страны.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в эпицентре интенсивность подземного толчка составила 6-7 баллов.

Почти вся территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне. 

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